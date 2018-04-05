Экстрадированный в США российский хакер попытался бежать

Экстрадированный в США по обвинению в кибермошенничестве россиянин Евгений Никулин пытался устроить побег. Об этом сообщает Bloomberg.



Федеральный суд в Сан-Франциско отложил слушания по вопросу освобождения под залог обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина, когда стало известно о его попытке бегства.

30 марта россиянин должен был пройти медицинское обследование, но попытался оказать «физическое сопротивление» сотрудникам служб безопасности, передает «Коммерсантъ». Как заявил на суде прокурор, охрана назвала поведение Никулина вызывающим и сказала, что он хотел убежать.

Ранее предполагалось, что суд решит вопрос об избрании меры пресечения, однако впоследствии слушание отложили на более поздний срок. Точная дата не называется, но, по информации агентства, оно состоится в апреле.

Напомним, Никулина экстрадировала Чехия. В США россиянина обвиняют в незаконном получении электронной информации с компьютеров ряда американских компаний.