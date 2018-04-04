Минфин РФ намерен расширить список банков для продажи «народных» облигаций

Минфин РФ планирует увеличить число агентов, которые смогут распространять облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). Вопрос будет обсуждаться на ближайшем совещании, сообщили представители ведомства.

На данный момент «народные» облигации размещают только премиальные отделения Сбербанка и ВТБ, так как для их покупки нужен брокерский счет.



По словам замминистра финансов Сергея Сторчака, сейчас обсуждается возможность привлечения «Почта-банка». Эту информацию подтвердил и глава «Почты России» Николай Подгузов.

Эксперты считают, что привлечение «Почты-банка» выглядит логично, так как в сельской глубинке нет премиальных отделений госбанков, но почти всегда есть отделение «Почты России». Однако порог в 30 тыс. рублей при покупке «народных» госбумаг может оказаться неподъемным для населения регионов из-за низкого достатка, передают «Известия».

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила создать систему допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов.