«Газпром» увеличил экспорт газа в Италию в марте почти вдвое — до 2,1 миллиарда кубометров

ПАО «Газпром» увеличило экспорт газа в Италию в прошлом месяце этого года почти в 2 раза в годовом выражении — до 2,12 млрд куб. м, говорится в сообщении компании.

С 1 по 3 апреля 2018 года поставки, по предварительным данным, также выросли на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего в 2017 году «Газпром» поставил в Италию 23,8 млрд куб. м газа.

Напомним, в феврале «Газпром» три дня подряд ставил абсолютные рекорды суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Так, потребителям 23 февраля было поставлено 652,8 млн куб. м, что на 7,1 млн куб. м больше, чем 22 февраля, когда был зафиксирован предыдущий максимум.