СМИ: следователи арестовали имущество Сакмарского элеватора почти на 1 миллиард рублей по делу депутата Сало

В Оренбуржье следователи арестовали имущество Сакмарского элеватора почти на 1 млрд рублей. Арест связан с расследованием уголовного дела в отношении бывшего депутата Заксобрания области Александра Сало.

«Дело было довольно сложным для расследования. Трудности возникали на стадии описи доказательств и опровержения версий обвиняемых в совершении преступления», — приводит агентство ria56.ru слова замначальника УМВД по Оренбургской области Александра Вохмянина.

По версии следователей, Александр Сало и Алла Чурилова, как руководитель и главный бухгалтер Сакмарского элеватора, похитили и присвоили семена подсолнечника и зерна пшеницы на сумму около 400 тысяч рублей.