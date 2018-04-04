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СМИ: следователи арестовали имущество Сакмарского элеватора почти на 1 миллиард рублей по делу депутата Сало

16:54, 04.04.2018

В Оренбуржье следователи арестовали имущество Сакмарского элеватора почти на 1 млрд рублей. Арест связан с расследованием уголовного дела в отношении бывшего депутата Заксобрания области Александра Сало.

«Дело было довольно сложным для расследования. Трудности возникали на стадии описи доказательств и опровержения версий обвиняемых в совершении преступления», — приводит агентство ria56.ru слова замначальника УМВД по Оренбургской области Александра Вохмянина.

По версии следователей, Александр Сало и Алла Чурилова, как руководитель и главный бухгалтер Сакмарского элеватора, похитили и присвоили семена подсолнечника и зерна пшеницы на сумму около 400 тысяч рублей.

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