Гендиректором «Транснефть-Приволги» стал выпускник УГНТУ Дмитрий Бузлаев
Генеральным директором АО «Транснефть-Приволга» назначен Дмитрий Бузлаев. Ранее он занимал должность главного инженера АО «Транснефть-Дружба».
В структурах «Транснефти» Бузлаев работает с 1999 года, передает «ФедералПресс».
Дмитрий Бузлаев родился в 1974 году. Окончил Тольяттинское высшее военное командное инженерно-строительное училище и Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Трудовую деятельность в сфере трубопроводного транспорта нефти он начинал на нефтеперекачивающей станции «Горький» Горьковского нефтепроводного управления ОАО «Верхневолжскнефтепровод».
«Транснефть-Приволга» — дочерняя структура компании «Транснефть», оператор магистральных нефтепроводов в Татарстане, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ростовской областях.ПромышленностьНефть БашкортостанТатарстан
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