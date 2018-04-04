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Гендиректором «Транснефть-Приволги» стал выпускник УГНТУ Дмитрий Бузлаев

16:15, 04.04.2018
Гендиректором «Транснефть-Приволги» стал выпускник УГНТУ Дмитрий Бузлаев
Фото: volga.transneft.ru

Генеральным директором АО «Транснефть-Приволга» назначен Дмитрий Бузлаев. Ранее он занимал должность главного инженера АО «Транснефть-Дружба».

В структурах «Транснефти» Бузлаев работает с 1999 года, передает «ФедералПресс».

Дмитрий Бузлаев родился в 1974 году. Окончил Тольяттинское высшее военное командное инженерно-строительное училище и Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Трудовую деятельность в сфере трубопроводного транспорта нефти он начинал на нефтеперекачивающей станции «Горький» Горьковского нефтепроводного управления ОАО «Верхневолжскнефтепровод».

«Транснефть-Приволга» — дочерняя структура компании «Транснефть», оператор магистральных нефтепроводов в Татарстане, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ростовской областях.

ПромышленностьНефть БашкортостанТатарстан
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