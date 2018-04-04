В Оренбурге закрывается штаб Навального из-за нехватки денег

В Оренбурге закрывается предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального. Причиной закрытия стала нехватка финансирования.

«Друзья, наш штаб закрывается. Он проработал 8 месяцев и 25 дней», — говорится в паблике штаба в соцсети «ВКонтакте».

Координатор регионального штаба Наталия Трубачева рассказала, что «финансирование не позволяет все содержать», передает «Интерфакс».

По ее словам, в оренбургском штабе Навального работают три человека, и после закрытия активисты намерены «собираться у кого-то дома или в кафе».

Напомним, что ранее закрылся штаб Навального в Кирове. При этом организаторы в обоих случаях попросили волонтеров оставаться на связи.