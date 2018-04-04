ФСБ: в 2017 году все теракты в России координировались через мессенджеры

Все предотвращенные и совершенные теракты в России в 2017 году координировались с территории Сирии и Ирака через мессенджеры.

«Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака», — цитирует главу Федеральной службы безопасности Александра Бортникова «Интерфакс».



Он отметил, что террористы также используют интернет-банкинг и криптовалюты для финансирования своей деятельности.

Напомним, ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявлял о предотвращении в 2017 году 24 терактов. По его мнению, снижение желающих примкнуть к террористическим группировкам связано с успешными операциями в Сирии.