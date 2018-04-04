«Альфа-Банк» спрогнозировал снижение роста зарплат бюджетников этим летом

Быстрый рост зарплат работников бюджетного сектора, который начался в первые месяцы 2018 года, затормозится уже летом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор Центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка».

По мнению аналитиков, резкий рост зарплат был в значительной мере обусловлен необходимостью выполнить майские указы президента Владимира Путина до выборов.

При этом, по мнению экономистов, рост зарплат продолжится, хотя и не такими темпами, как в I квартале. Предполагается, что по итогам года общий рост номинальных зарплат составит 10% (против 7,3% в 2017 году).

По мнению аналитиков, резкий рост зарплат отразится на инфляции, что ограничит возможности Центробанка по дальнейшему понижению ключевой ставки.

Напомним, что в первые месяцы 2018 года в ряде научных учреждений и больниц зарплаты выросли в несколько раз.