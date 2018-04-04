Ипотека под 6% годовых в Банке «Аверс»

Фото: Олег Тихонов

Банк «Аверс» запустил программу «Ипотека с государственной поддержкой 2.0» со ставкой 6% годовых. Улучшить свои жилищные условия благодаря данной программе могут семьи, у которых родился второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

«Наша новая ипотечная программа призвана поддержать молодые семьи и улучшить демографическую ситуацию в стране. Она дает возможность оформить молодым родителям ипотечный кредит по более низкой ставке, а также использовать средства материнского капитала, чтобы ежемесячная финансовая нагрузка на семью была ниже», — отметил заместитель председателя правления Ренат Шакиров.

Кредит на выгодных условиях можно оформить на строящееся или готовое жилье на первичном рынке, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов. Согласно условиям программы, ставка 6% годовых действует первые 3 года с даты выдачи кредита при рождении в семье второго ребенка и 5 лет в случае рождения третьего ребенка в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. Если в указанный период в семье рождаются второй и третий ребенок, то срок действия льготной ставки по ипотеке составит 8 лет. После окончания льготного периода ставка устанавливается в размере ключевой ставки Центрального банка РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 2% годовых (для сотрудников предприятий, входящих в Группу компаний «ТАИФ» на 1,5% годовых).

Срок кредита — от 1 года до 20 лет, размер — до 3 млн рублей. Первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, к тому же в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Условиями программы предусмотрено страхование жизни, здоровья и залогового имущества.

Подробную информацию об ипотеке с государственной поддержкой и других предложениях для физических лиц можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

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