«АК БАРС» Банк в 2017 году увеличил прибыль по МСФО на 43% до 7 млрд рублей

«АК БАРС» Банк по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль по МСФО 43,5% до 7,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Рост чистой прибыли произошел благодаря увеличению чистых процентных доходов, чистых комиссионных доходов, а также финансовым результатам по операциям с ценными бумагами», — отметили в банке.



Активы группы в прошлом году уменьшились на 4,3%, составив 386,2 млрд рублей. При этом размер собственных средств вырос на 30,9% и составил 58,6 млрд рублей. Общий капитал группы на конец года составил 70,4 млрд рублей при коэффициенте достаточности капитала 16,5% против 14,0% в 2016 году.

Напомним, что чистая прибыль «АК БАРС» Банка по РСБУ в 2017 году выросла на 22,4% и достигла 796,6 млн рублей.