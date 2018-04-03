«АК БАРС» Банк в 2017 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,4%

По итогам 2017 года «АК БАРС» Банк получил чистую прибыль по РСБУ в размере 796,6 млн рублей. Это на 22,4% больше, чем в 2016 году (650,6 млн рублей). Об этом говорится в бухгалтерской отчетности кредитной организации, опубликованной на портале раскрытия корпоративной информации.

Процентные доходы банка в 2017 году составили 32,3 млрд рублей (-18,1%), процентные расходы — 23,5 млрд рублей (-17,3%).

Активы «АК БАРС» Банка по итогам прошлого года были на уровне 436,4 млрд рублей (-1,3%). При этом банк увеличил объем привлеченных средств на 7,8%, до 346 млрд рублей, в том числе физических лиц — на 1,9%, до 110 млрд рублей.

Ранее Приволжский районный суд Казани арестовал 20,4% акций банка «АК БАРС», принадлежащих Госжилфонду РТ, по делу о махинациях в «Татфондбанке». В кредитной организации заявили, что этот пакет не является контрольным или блокирующим.