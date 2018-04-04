Владельцев соцсетей могут обязать удалять противоправный контент по просьбе пользователей

В Госдуму внесли проект закона, которым предлагается обязать владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Проект внесли депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Летом они вносили в ГД законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. Тогда проект отправили на доработку.

«Проект отличается от того, что мы вносили летом. Мы учли обоснованную критику, учитывая, что мы не скрывали, что брали за основу вариант законопроекта наших немецких коллег, и в какой-то части он действительно оказался нежизнеспособен к российскому законодательству», — цитирует «РИА Новости» Боярского.

В новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокирует доступ к информации в интернете, если суд признал ее порочащей честь, достоинство, деловую репутацию физического или юридического лица.