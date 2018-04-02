Роскомнадзор заблокирует в интернете доступ к порочащей честь информации

Роскомнадзор заблокирует доступ к информации в интернете, если суд признал ее порочащей честь, достоинство, деловую репутацию физического или юридического лица. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия».

Блокировать ресурс будут, если сайт сам не исполнил решение суда, пишут «Известия».



По словам авторов идеи Василия Пискарева, Эрнеста Валеева, Анатолия Выборного и Александра Грибова, нововведение позволит повысить уровень исполнения решений по делам о защите чести и достоинства.



Эксперты считают, что нововведение связано с трагедией в Кемерово. После случившегося в Сети появилось много недостоверной информации, которая вызвала негативную реакцию общества.



Новый законопроект планируется внести в начале этой недели, а его рассмотрение в первом чтении запланировано на середину апреля.

Напомним, что в прошлом году Роскомнадзор заблокировал 8 тыс. пиратских ресурсов, что в 4 раза больше, чем в 2016 году.