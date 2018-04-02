Роскомнадзор заблокирует в интернете доступ к порочащей честь информации
Роскомнадзор заблокирует доступ к информации в интернете, если суд признал ее порочащей честь, достоинство, деловую репутацию физического или юридического лица. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия».
Блокировать ресурс будут, если сайт сам не исполнил решение суда, пишут «Известия».
По словам авторов идеи Василия Пискарева, Эрнеста Валеева, Анатолия Выборного и Александра Грибова, нововведение позволит повысить уровень исполнения решений по делам о защите чести и достоинства.
Эксперты считают, что нововведение связано с трагедией в Кемерово. После случившегося в Сети появилось много недостоверной информации, которая вызвала негативную реакцию общества.
Новый законопроект планируется внести в начале этой недели, а его рассмотрение в первом чтении запланировано на середину апреля.
Напомним, что в прошлом году Роскомнадзор заблокировал 8 тыс. пиратских ресурсов, что в 4 раза больше, чем в 2016 году.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушение Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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