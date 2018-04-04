Истекает срок для ответа Telegram Роскомнадзору

В среду, 4 апреля, истекает срок, данный руководству мессенджера Telegram для ответа на уведомление о необходимости в соответствии с законодательством РФ предоставить органам безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Если Telegram не предоставит ответ, регулятор может подать заявление в суд первой инстанции с требованием ограничить на территории России доступ к продуктам компании Telegram Messenger Limited, передает ТАСС. При этом в случае положительного решения суда компания имеет право оспорить это решение.

Ранее Telegram разъяснил чиновникам, что исполнить требования передать ключи дешифровки ФСБ невозможно технически из-за особенностей шифрования сообщений.