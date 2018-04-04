Истекает срок для ответа Telegram Роскомнадзору
В среду, 4 апреля, истекает срок, данный руководству мессенджера Telegram для ответа на уведомление о необходимости в соответствии с законодательством РФ предоставить органам безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей.
Если Telegram не предоставит ответ, регулятор может подать заявление в суд первой инстанции с требованием ограничить на территории России доступ к продуктам компании Telegram Messenger Limited, передает ТАСС. При этом в случае положительного решения суда компания имеет право оспорить это решение.
Ранее Telegram разъяснил чиновникам, что исполнить требования передать ключи дешифровки ФСБ невозможно технически из-за особенностей шифрования сообщений.
Справка
Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.
20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.
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