Telegram: исполнить требования Роскомнадзора технически невозможно

Роскомнадзор потребовал передать ключи шифрования ФСБ до 4 апреля. Telegram разъяснил чиновникам, что такие требования неисполнимы. Ответ ведомству опубликован на странице в мессенджере адвоката компании Павла Чикова.

В ответе говорится, что сообщения, передаваемые через «секретные чаты», не сохраняются на серверах. Кроме того, при создании такого чата используется асимметричное шифрование и алгоритм Диффи-Хеллмана, что просто технически не дает получить ключи шифрования ни администратору сервера, ни какому-либо другому лицу.

Ранее Telegram обжаловал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение суда о штрафе в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений.