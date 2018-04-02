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Telegram: исполнить требования Роскомнадзора технически невозможно

12:19, 02.04.2018 1
Telegram: исполнить требования Роскомнадзора технически невозможно
Фото: commons.wikimedia.org / Oyundelger luwsaa

Роскомнадзор потребовал передать ключи шифрования ФСБ до 4 апреля. Telegram разъяснил чиновникам, что такие требования неисполнимы. Ответ ведомству опубликован на странице в мессенджере адвоката компании Павла Чикова.

В ответе говорится, что сообщения, передаваемые через «секретные чаты», не сохраняются на серверах. Кроме того, при создании такого чата используется асимметричное шифрование и алгоритм Диффи-Хеллмана, что просто технически не дает получить ключи шифрования ни администратору сервера, ни какому-либо другому лицу.

Ранее Telegram обжаловал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение суда о штрафе в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений.

Справка

Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.

Технологии
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  • Анонимно 02 апр
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