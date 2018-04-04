Сегодня в Татарстане дожди и до +6

В среду, 4 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода c прояснениями. Днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах республики туман.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +2°С до +7°С.

В Казани днем ожидается от +4°С до +6°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +3°С до +6°С.