Налоговая доначислила «Открытию» свыше 1 миллиарда рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила банку «Открытие» долг в 1,1 млрд руб. за 2013 год. Подконтрольный ЦБ банк намерен оспаривать это решение, говорится в его годовой отчетности по РСБУ.

«Банк планирует оспаривать указанные выше суммы доначислений согласно акту налоговых органов путем подачи возражений и, в случае необходимости, в суде», — цитируют сообщение «Ведомости». Руководство «Открытия» уверено, что позиция банка будет поддержана вышестоящим налоговым органом либо в суде.



Примерно такую же сумму доначислила налоговая после проверки в прошлом году — 1,092 млрд рублей.



Ранее Электросетевая компания ФСК ЕЭС (входит в Россети) подала в Арбитражный суд Москвы иск к банку «ФК Открытие» на 1,9 млрд рублей.