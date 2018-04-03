ВТБ досрочно выбрал лимит субсидий по «Программе 1706»

ВТБ заключил 32 кредитных соглашения на общую сумму 4,5 млрд рублей по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1706.

Всего по льготной ставке поддержку получили 25 клиентов банка из 19 регионов России. Они представляют 16 различных отраслей экономики. Более 80% соглашений заключено на инвестиционные цели.



Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Мы видим, что «Программа 1706» как один из основных инструментов реальной поддержки малого и среднего предпринимательства встретила весьма положительный отклик у бизнеса в различных регионах страны. Так, за неполные 2 месяца участия банка в «Программе 1706», обеспечивая доступность субсидируемых ресурсов для наших клиентов, мы полностью использовали выделенный лимит федеральных субсидий. Реальная поддержка «здесь и сейчас» была оказана преимущественно на реализацию инвестиционных проектов: в сфере инфраструктуры, модернизации производств, возведения социально важных объектов и др. Учитывая количество ежедневно поступающих в наш банк обращений с новыми заявками на льготное кредитование, уверен — при увеличении лимита субсидий мы также обеспечим достаточные объемы кредитования в рамках Программы в кратчайшие сроки».

Банк ВТБ (ПАО)

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