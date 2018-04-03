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Навальный создаст новую политическую партию «Рабочее название»

15:35, 03.04.2018
Навальный создаст новую политическую партию «Рабочее название»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Оппозиционер Алексей Навальный создаст новую политическую партию «Рабочее название».

Как сообщает «Новая газета», уведомления об образовании организационного комитета в целях подготовки, созыва и проведения учредительного съезда партии были представлены в Минюст 29 марта.

Учредительный съезд партии будет проведен 19 мая.

Ранее бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о создании антипутинской партии вместе с Ксенией Собчак. По словам Гудкова, они условно называют новую организацию «Партией перемен». Ее создадут на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева, который в 1992—1993 годах возглавлял Министерство экономики России.

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