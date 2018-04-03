ФАС и ЦБ обсуждают запрет на упоминание в рекламе банков данных о госучастии

Федеральная антимонопольная служба России обсуждает с Центробанком предложение о запрете на упоминание в рекламе банков информации о госучастии в капитале. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации российских банков.

«Мы с ЦБ обсуждаем сейчас возможность введения запрета на то, чтобы в рекламе использовалась информация о наличии госучастия в уставном капитале», — цитирует его RNS.



Ранее «Реальное время» сообщало, что ФАС предложила увязать рейтинг банков с привлечением вкладов.