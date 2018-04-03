Новости экономики

21:52 МСК
Новости раздела
Экономика

ФАС и ЦБ обсуждают запрет на упоминание в рекламе банков данных о госучастии

14:37, 03.04.2018
ФАС и ЦБ обсуждают запрет на упоминание в рекламе банков данных о госучастии
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная антимонопольная служба России обсуждает с Центробанком предложение о запрете на упоминание в рекламе банков информации о госучастии в капитале. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации российских банков.

«Мы с ЦБ обсуждаем сейчас возможность введения запрета на то, чтобы в рекламе использовалась информация о наличии госучастия в уставном капитале», — цитирует его RNS.

Ранее «Реальное время» сообщало, что ФАС предложила увязать рейтинг банков с привлечением вкладов.

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан