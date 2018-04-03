Казанский суд завернул дело владелицы автобуса, на котором разбилась детская сборная по карате

В Следком по РТ на дополнительное расследование будет возвращено дело о причинах смертельного ДТП с участием сборной по карате Татарстана. 2 апреля Советский райсуд Казани удовлетворил ходатайство гособвинения о возврате дела владелицы автобуса Виктории Лариной.

Дело Лариной, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, суд рассматривал почти год — причем по второму кругу. Первый приговор обвиняемой ранее был отменен Верховным судом РФ, после чего женщина вышла на свободу. Если сначала Ларина полностью признавала свою вину в организации небезопасного детского рейса, то позже стала говорить, что виновником аварии является лишь уснувший за рулем водитель автобуса Эдуард Гатиятов.

На вчерашнем заседании было заявлено ходатайство гособвинителя Айдара Шараева, который попросил вернуть дело из суда, аргументируя это тем, что следствию не удалось доказать причинно-следственную связь между действиями Лариной и тяжкими последствиями. Почему это обстоятельство не было установлено при утверждении обвинительного заключения, в прокуратуре не сообщают. Родственников погибших и пострадавших в той аварии крайне возмутила такая позиция. Они считают, что Ларину намеренно выводят из-под удара.

Напомним, в ночь на 21 мая 2015 года в Нижегородской области автобус «Мерседес», на котором члены детской сборной Татарстана по карате направлялись на соревнования в Санкт-Петербург, столкнулся на встречной полосе с грузовиком. В той аварии погибли 12-летняя спортсменка Эльвина Фаттахова, президент Федерации карате РТ Искандер Шагин и второй водитель автобуса Алексей Платонов, пострадали 11 детей и 5 взрослых. Выживший водитель автобуса Гатиятов был арестован в Нижегородской области и в прошлом году был приговорен к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима за нарушение ПДД с тяжкими последствиями.

В действиях владелицы автобуса и организатора рейса был выявлен ряд грубых нарушений, включая игнорирование запрета на организованные пассажирские перевозки детей в ночное время.