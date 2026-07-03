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В Татарстане пройдет горячая линия по ответственности за нарушение пожарной безопасности

09:15, 03.07.2026

Ответы на вопросы жителей дадут сотрудники ГУ МЧС России по республике

В Татарстане пройдет горячая линия по ответственности за нарушение пожарной безопасности
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 3 июля, в Татарстане пройдет горячая линия, посвященная вопросам ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Ответы на вопросы жителей Татарстана дадут сотрудники Главного управления МЧС России по РТ, сообщили организаторы мероприятия.

Горячая линия будет работать с 10:00 до 12:00. Звонки можно совершать по телефону: 221-80-35.

Ранее сообщалось, что в 41 регионе России зафиксирован высокий риск лесных пожаров.

Никита Егоров

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