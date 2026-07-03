В Татарстане пройдет горячая линия по ответственности за нарушение пожарной безопасности
Ответы на вопросы жителей дадут сотрудники ГУ МЧС России по республике
Сегодня, 3 июля, в Татарстане пройдет горячая линия, посвященная вопросам ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
Ответы на вопросы жителей Татарстана дадут сотрудники Главного управления МЧС России по РТ, сообщили организаторы мероприятия.
Горячая линия будет работать с 10:00 до 12:00. Звонки можно совершать по телефону: 221-80-35.
Ранее сообщалось, что в 41 регионе России зафиксирован высокий риск лесных пожаров.
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