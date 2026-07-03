В Татарстане появился оргкомитет по проведению строительного форума стран БРИКС

Главная задача команды — разработка деловой программы форума

Фото: Айдар Раманкулов

В Казани состоится форум «Международная строительная неделя БРИКС». В рамках подготовки мероприятия создан организационный комитет. Соответствующий указ подписал раис Татарстана.

Руководителем оргкомитета назначен министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, сопредседателем — раис Татарстана Рустам Минниханов. Заместителем председателя стал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а секретарем — министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Реальное время / realnoevremya.ru

В состав комитета вошли представители федеральных и региональных властей, включая заместителя министра строительства РФ Алексея Ересько, министра культуры Татарстана Ираду Аюпову, министра промышленности и торговли Олега Коробченко, руководителя агентства инвестиционного развития Талию Минуллину и других руководителей.

Главные задачи оргкомитета — разработка деловой программы форума, координация взаимодействия между органами власти, строительными компаниями, общественными объединениями и предпринимателями, а также контроль за выполнением плана мероприятий и целевым использованием выделенных средств.

Мероприятие запланировано на 10–13 ноября 2026 года в Казани. Основные цели форума — укрепление международного сотрудничества в сфере строительства, обмен опытом по внедрению современных технологий и развитие деловых связей между Россией и странами БРИКС. Ожидается участие представителей государственных структур, бизнеса, девелоперских компаний и профессионального сообщества.

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Никита Егоров