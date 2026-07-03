Прокуратура требует уволить начальника «Главтатдортранса» по утрате доверия

Соответствующее представление направлено в адрес министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

Обезглавить ГКУ «Главтатдортранс» намерена прокуратура Татарстана. Представление об увольнении Эдуарда Данилова с этого поста с формулировкой «по утрате доверия» поступило в Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ еще несколько недель назад, но пока не рассмотрено, сообщают источники «Реального времени».

Документ адресован министру Фариту Ханифову, однако подлежит рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению требований к поведению гражданских государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Ее председателем является замминистра Марат Хисамутдинов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Суть претензий к Эдуарду Данилову, который в конце прошлого года по указу президента страны был удостоен звания «Заслуженный строитель РФ», касается событий прошлых лет. Больше года назад сотрудники антикоррупционного управления при раисе Татарстана при проверке деятельности «Главтатдортранса» обнаружили факт начисления руководителем премий самому себе. Как отмечает один из источников, речь шла о сумме примерно в 700 тысяч рублей.

Куда больший интерес проверяющих вызвали отношения ГКУ с компанией «Велес», в активе которой — госконтракты по проектированию, строительству, капремонту и реконструкции автодорог от «Главтатдортранса» на 2,5 млрд рублей, начиная с 2021 года. «Постоянным субподрядчиком данной компании является зять Данилова, который сдает в аренду строительную базу и технику», — поясняет один из источников в дорожной сфере, отмечая, что благодаря такому сотрудничеству родственник начальника казенного учреждения смог заработать порядка 70 млн рублей.

Результаты проверки сотрудники аппарата главы республики направляли в Миндортранс РТ, где приняли меры к устранению нарушений, но к дисциплинарной ответственности руководителя ГКУ тогда решили не привлекать. Говорят, обошлись даже без замечания.

Спустя год после тех событий о случившемся узнали в прокуратуре Татарстана. Провели свою проверку и после подтверждения информации посчитали ее основанием для самого жесткого служебного наказания — увольнения по утрате доверия ввиду нарушения конфликта интересов.

Согласится ли с этим комиссия министерства — покажет время. Как показывает практика, в этих вопросах сотрудники прокуратуры занимают последовательную позицию — в случае отказа работодателя оспаривают его действия в судах.

В дорожной отрасли Эдуард Данилов трудится 26 лет — после окончания КГАСУ по специальности «Автодороги и аэродромы» (2000 год) работал мастером, инженером, прорабом в пригородном дорожном управлении «Татавтодора», в 2008-м возглавил филиал этого управления. В 2010-м начал работу в «Главтатдортрансе», но через год пересел в кресло заместителя министра транспортного и дорожного хозяйства Татарстана, откуда через три года получил назначение на пост директора ГКУ «Главтатдортранс».

За 13 лет руководства этим предприятием получил звания заслуженного строителя Татарстана и России, благодарности главы Минтранса РФ, председателя Совета Федерации и раиса Татарстана. А также ведомственную медаль «За строительство транспортных объектов», нагрудный знак «Почетный дорожник России» и памятные медали в честь участия в подготовке таких крупных событий, как Всемирная Универсиада в Казани, Олимпиада в Сочи, ЧМ по водным видам спорта, мировой чемпионат «Ворлдскиллс» и встречи глав государств БРИКС.