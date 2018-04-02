Кадетскому корпусу в Нижнекамске подарили танк

Сорокатонный «Т-64» прибыл из танкового училища и был отремонтирован, после чего танк подарили кадетам. Машину установили на территории учебного заведения.

Подготовка к перевозке танка Т-64 началась около 8 часов утра. Перевозка на тягаче заняла около трех часов, установить технику на постамент удалось только с третьего раза, передает «Татарстан-24».

Директор Нижнекамского кадетского корпуса Рашит Галиахметов отметил, что танк будет служить хорошим символов для воспитанников.

Ранее в Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище состоялся торжественный выпуск офицеров-танкистов.