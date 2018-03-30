В добрый путь, лейтенанты! Казанское училище провожает офицеров-танкистов

14:19, 30.03.2018 47 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на строевом плацу Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища состоялся торжественный выпуск офицеров-танкистов. За церемонией наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 30 марта
    Офицеры, ваше сердце под прицелом. Пусть небо будет чистым, Пусть не будет войны
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  • Анонимно 30 марта
    Красивые все, стройные
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  • Анонимно 30 марта
    Вот они настоящие мужчины-воины!
    Любви Вам, верных жен и чистого неба и земли.
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