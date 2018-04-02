Шаймиев: Тулеев и после отставки продолжит «служить Кузбассу»

Первый президент Татарстана и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев заявил, что экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и после отставки будет «служить Кузбассу».

«Амана Тулеева знаю как честного, мужественного человека, яркую личность. Он выделялся своей смелостью, решительностью среди многих из нас и поступал по убеждениям. Главное — народ ему доверял, ни на одних выборах он меньше 90 процентов голосов не получал. Уверен, он и сейчас будет служить Кузбассу, поддерживая нового руководителя Сергея Цивилева», — цитирует Шаймиева ТАСС.



Напомним, вчера, 1 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. После чего Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту губернатора Кемеровской области.

Тулеев решил уйти со своего поста после страшной трагедии, произошедшей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В пожаре сгорели 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».