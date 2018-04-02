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Шаймиев: Тулеев и после отставки продолжит «служить Кузбассу»

17:51, 02.04.2018 3
Шаймиев: Тулеев и после отставки продолжит «служить Кузбассу»
Фото: tatarstan.ru

Первый президент Татарстана и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев заявил, что экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и после отставки будет «служить Кузбассу».

«Амана Тулеева знаю как честного, мужественного человека, яркую личность. Он выделялся своей смелостью, решительностью среди многих из нас и поступал по убеждениям. Главное — народ ему доверял, ни на одних выборах он меньше 90 процентов голосов не получал. Уверен, он и сейчас будет служить Кузбассу, поддерживая нового руководителя Сергея Цивилева», — цитирует Шаймиева ТАСС.

Напомним, вчера, 1 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. После чего Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту губернатора Кемеровской области.

Тулеев решил уйти со своего поста после страшной трагедии, произошедшей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В пожаре сгорели 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Тулеев на усердной службе Кузбассу и себя не забывал. Чего стоят миллиардные активы семьи. Поговорка, что гены гениальных людей в следующем поколении отдыхают, видимо не распространятся на детей и родственников губернаторов...
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  • Анонимно 02 апр
    И последние станут первыми, а первые станут последними！
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  • Анонимно 03 апр
    А Аман Тулеев тоже будет советником?
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