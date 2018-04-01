Новости общества

22:08 МСК
Новости раздела
Общество

Путин позвонил Тулееву и поблагодарил за многолетнюю работу

15:23, 01.04.2018 1
Путин позвонил Тулееву и поблагодарил за многолетнюю работу
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин позвонил Аману Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту губернатора Кемеровской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», — цитирует его «РИА Новости».

Сегодня стало известно, что Аман Тулеев досрочно покинет пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан