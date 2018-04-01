Путин позвонил Тулееву и поблагодарил за многолетнюю работу

Президент России Владимир Путин позвонил Аману Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту губернатора Кемеровской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», — цитирует его «РИА Новости».

Сегодня стало известно, что Аман Тулеев досрочно покинет пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.