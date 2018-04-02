Минниханов вручил татарстанским экологам ключи от 16 новых автомобилей
Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил сегодня представителям территориальных управлений Министерства экологии и природных ресурсов РТ ключи от 16 новых единиц техники.
По словам Минниханова, новые автомобили позволят повысить эффективность экологического надзора.
«Сегодня в республике создана мощная система экологического надзора. Конечно же, вся эта система работает благодаря самым современным технологиям», — цитирует его пресс-служба президента РТ.
Напомним, что 1 апреля в Татарстане стартовал традиционный санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий городов и муниципальных районов.ОбществоВласть Татарстан
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