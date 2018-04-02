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Минниханов вручил татарстанским экологам ключи от 16 новых автомобилей

15:57, 02.04.2018
Минниханов вручил татарстанским экологам ключи от 16 новых автомобилей
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил сегодня представителям территориальных управлений Министерства экологии и природных ресурсов РТ ключи от 16 новых единиц техники.

Экологи получили 12 внедорожников «Шевроле НИВА», два автомобиля «Лада Приора», внедорожник УАЗ и автомобиль повышенной проходимости «Багги».

По словам Минниханова, новые автомобили позволят повысить эффективность экологического надзора.

«Сегодня в республике создана мощная система экологического надзора. Конечно же, вся эта система работает благодаря самым современным технологиям», — цитирует его пресс-служба президента РТ.

Напомним, что 1 апреля в Татарстане стартовал традиционный санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий городов и муниципальных районов.

ОбществоВласть Татарстан
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