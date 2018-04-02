Силовики обнаружили пропавшие кредитные досье «Промсвязьбанка» на сумму более 100 миллиардов рублей

В рамках следствия силовикам удалось найти 500 кредитных досье на сумму более 100 млрд рублей, пропажу которых обнаружили после введения в «Промсвязьбанке» временной администрации.

«16 марта были в результате следственных мероприятий обнаружены кредитные досье в помещении бизнес-центра «Максима плаза». Это те досье, которые были вывезены из «Промсвязьбанка» на машине без номеров в ночь перед введением временной администрации, и сейчас, спустя три месяца, те же лица, что их вывезли, показали следствию, где они их спрятали», — цитирует зампреда Банка России Василия Поздышева ТАСС.

Ранее Поздышев заявил о необходимости дополнительной докапитализации «Промсвязьбанка» на 130 млрд рублей.