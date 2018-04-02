Правкомиссия согласилась запретить рекламу услуг по написанию дипломов и диссертаций
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о запрете рекламы услуг по написанию дипломных работ и диссертаций.
Предполагается, что если законопроект будет принят, то студенты будут самостоятельно выполнять работы, что положительно скажется на результатах и качестве образования.
Под запретом могут оказаться услуги по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации.
Ранее сообщалось, что производителям лекарств могут запретить использовать в рекламе доктора Айболита.Общество
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