Правкомиссия согласилась запретить рекламу услуг по написанию дипломов и диссертаций

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о запрете рекламы услуг по написанию дипломных работ и диссертаций.

Предполагается, что если законопроект будет принят, то студенты будут самостоятельно выполнять работы, что положительно скажется на результатах и качестве образования.

Под запретом могут оказаться услуги по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации.

Ранее сообщалось, что производителям лекарств могут запретить использовать в рекламе доктора Айболита.