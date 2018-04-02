Президент Латвии утвердил перевод русских школ на латышский язык

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство», — рассказал Вейонис.

При этом дети по-прежнему будут иметь возможность изучать предметы по культуре и идентичности национальных меньшинств.

Напомним, что 22 марта Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон о переводе обучения школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

Всего в Латвии проживает чуть менее двух миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. При этом в республике один государственный язык — латышский, а русский имеет статус иностранного. Из 313 школ в 99 обучение ведется с использованием русского языка.

