Новости общества

22:04 МСК
Новости раздела
Общество

Президент Латвии утвердил перевод русских школ на латышский язык

11:26, 02.04.2018 6
Президент Латвии утвердил перевод русских школ на латышский язык
Фото: ru.wikipedia.org / Saeima

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство», — рассказал Вейонис.

При этом дети по-прежнему будут иметь возможность изучать предметы по культуре и идентичности национальных меньшинств.

Напомним, что 22 марта Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон о переводе обучения школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

Всего в Латвии проживает чуть менее двух миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. При этом в республике один государственный язык — латышский, а русский имеет статус иностранного. Из 313 школ в 99 обучение ведется с использованием русского языка.

ОбществоОбразование
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Афарин! Дерес иткән!
    Ответить
  • Анонимно 02 апр
    я понимаю что в россии русский все учат, но зачем русские школы в прибалтике? Был я бы русский в прибалтике, обязательно выучил бы язык! И плюс наверное немецкий, это же европа, со всеми ее плюсами... и минусами)))
    Ответить
    Анонимно 02 апр
    А где они жили и учили?
    Ответить
  • Анонимно 02 апр
    правильное решение. зачеи им не родной русский язык. где Артоменко она почему молчить???
    Ответить
  • Анонимно 02 апр

    При этом дети по-прежнему будут иметь возможность изучать предметы по культуре и идентичности национальных меньшинств...... Разрешено добровольное изучение родных языков ..... Что то я запутался где Латвия где Россия .
    Ответить
  • Анонимно 02 апр
    ничего, это временно, оккупируем прибалтику, всё вернётся, а пока русским надо хранить язык в семьях, русское образование давать в семье
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан