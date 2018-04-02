Мордовия получит на временные сооружения к ЧМ-2018 более 240 млн рублей

Правительство России выделит Мордовии 241,2 млн рублей на монтаж временных сооружений к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«В федеральном бюджете на 2018 год предусмотрено 2823 млн рублей субъектам Федерации на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Нижегородская область получит 197,1 млн рублей, Самарская — 273,9 млн рублей.

Напомним, что Татарстану на эти же цели предусмотрен трансферт в 503,3 млн рублей.