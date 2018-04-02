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Мордовия получит на временные сооружения к ЧМ-2018 более 240 млн рублей

10:21, 02.04.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Мордовия получит на временные сооружения к ЧМ-2018 более 240 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России выделит Мордовии 241,2 млн рублей на монтаж временных сооружений к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«В федеральном бюджете на 2018 год предусмотрено 2823 млн рублей субъектам Федерации на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Нижегородская область получит 197,1 млн рублей, Самарская — 273,9 млн рублей.

Напомним, что Татарстану на эти же цели предусмотрен трансферт в 503,3 млн рублей.

СпортФутбол
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