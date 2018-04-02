Татарстан получит полмиллиарда рублей на монтаж объектов к ЧМ-2018

Правительство РФ выделило Татарстану 503 млн рублей на временные инфраструктурные объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Всего в федеральном бюджете РФ на 2018 год предусмотрено 2,823 млрд рублей на инфраструктурные объекты ЧМ-2018 в 10 регионах. Остаток в 260 млн рублей перераспределят на другие цели в рамках подготовки к турниру, сказано в документе.



Ранее зампредседателя госкомитета по туризму РТ Артур Абдрашитов рассказал, что с 1 июня в Казани к ЧМ-2018 установят четыре информационных шатра для туристов.



Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.