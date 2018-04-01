МЧС Удмуртии проверит пожарную безопасность 208 социальных объектов

Сотрудники МЧС начали проверки 208 социально значимых объектов в Удмуртии. Инспекторы обратят внимание на противопожарные системы, эвакуационные выходы и возможность проезда для пожарных машин.

«Во всех учреждениях осуществляется проверка знаний персонала по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, проводятся противопожарные инструктажи с обслуживающим персоналом», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Удмуртии.

Отмечается, что все нарушения устраняются на месте.

Напомним, что сразу после пожара в Кемерово в Удмуртии заявили об отсутствии оснований для проверок торговых центров. В МЧС рассказали, что все торговые центры республики относятся к разряду малого бизнеса, который законодательно защищен от внеплановых проверок. Однако позже Генпрокуратура обязала проверить все торговые центры страны.