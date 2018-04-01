СМИ: Башкирия стала лидером ПФО по количеству браков и разводов

В январе-феврале 2018 года Башкирия стала лидером среди регионов ПФО по количеству браков и разводов. При этом разводиться в республике стали чаще, а жениться реже.

За первые два месяца года в Башкирии официально зарегистрировали отношения 2 719 пар, передает ToDay News Ufa. По данным портала, этот показатель сократился на 10,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Число разводов же выросло почти на 10% — до 2 530 случаев.

В Поволжье за январь-февраль этого года зарегистрировано 19 384 брака и 17 977 разводов.

Напомним, что по итогам 2017 года в Башкирии, наоборот, было зафиксировано сокращение числа разводов и рост количества браков.