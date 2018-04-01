Зинэтула Билялетдинов: «Боевая игра, все хотели выиграть»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу (4:3) казанцев во второй встрече финальной серии Восточной конференции КХЛ против челябинского «Трактора» на льду «Татнефть Арены». «Хорошая, боевая игра, все хотели выиграть. Готовимся к следующему матчу», — заявил Зинэтула Билялетдинов.

Отметим, что после сегодняшнего результата во второй игре счет в серии между казанским «Ак Барсом» и «Трактором» стал 2:0. Следующие две игры команды проведут в Челябинске 3 и 5 апреля. Матчи начнутся в 17.00 по московскому времени.