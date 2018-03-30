«Ак Барс» обыграл «Трактор» со счетом 2:1

Казанский «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в первом матче финальной серии Восточной конференции. Игра прошла в «Татнефть Арене» в Казани и закончилась со счетом 2:1.

У «Ак Барса» авторами голов стали Станислав Галиев и Джастин Азеведо. Единственную шайбу в ворота казанской команды забросил Рихард Гюнге. Таким образом, первый матч серии заканчивается в пользу «Ак Барса». Счет в серии — 1:0.

Напомним, в прошлой игре «Трактор» обыграл уфимский ХК «Салават Юлаев». Счет в серии был 4:3, что дало возможность «Трактору» играть серию с «Ак Барсом».