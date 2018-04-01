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Строительный кран упал в центре Казани

12:52, 01.04.2018
Строительный кран упал в центре Казани
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

На одной из строительных площадок в Казани упал подъемный кран, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По прибытии оперативной группы Казанского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что строительный кран упал на территории стройки и частично во двор гостиницы «Берисон».

В результате инцидента пострадавших нет, стоящие рядом здания не пострадали. Предварительная причина падения — нарушение баланса башенного крана при опускании груза.

Происшествия Татарстан
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