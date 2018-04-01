Строительный кран упал в центре Казани
На одной из строительных площадок в Казани упал подъемный кран, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
По прибытии оперативной группы Казанского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что строительный кран упал на территории стройки и частично во двор гостиницы «Берисон».
В результате инцидента пострадавших нет, стоящие рядом здания не пострадали. Предварительная причина падения — нарушение баланса башенного крана при опускании груза.Происшествия Татарстан
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