Строительный кран упал в центре Казани

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

На одной из строительных площадок в Казани упал подъемный кран, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По прибытии оперативной группы Казанского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что строительный кран упал на территории стройки и частично во двор гостиницы «Берисон».

В результате инцидента пострадавших нет, стоящие рядом здания не пострадали. Предварительная причина падения — нарушение баланса башенного крана при опускании груза.