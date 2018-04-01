С начала года предприятия Уфы уволили более 1,6 тысячи сотрудников

За три месяца 2018 года 99 предприятий и организаций Уфы уволили 1 629 сотрудников. Еще около 2,5 тысячи человек находятся на грани увольнения.

По данным центра занятости столицы Башкирии, 734 человека из числа уволенных уже нашли работу. Из них 678 человек — в своей организации, передает «Башинформ».

За помощью в службу занятости населения обратились 45 работников, попавших под сокращение.

Напомним, что на 24 марта количество уволенных сотрудников в Уфе составляло 1 508 человек. Таким образом, за неделю в столице РБ был уволен 121 человек.