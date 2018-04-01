Евросоюз намерен отменить «безвиз» с Грузией

Евросоюз намерен отменить «безвиз» с Грузией. Недовольство в Евросоюзе вызывает поток криминалитета, а также попытки грузин получить статус беженца и остаться за пределами родины навсегда.

Так, в 2017 году в страны ЕС, а также Норвегию и Швейцарию граждане Грузии подали заявок на получение убежища на 35% больше по сравнению с 2016 годом. Этот рост у стран Евросоюза вызывает опасения.

Кроме того, в МИД ФРГ выразили недовольство ростом преступности. По словам министра Томаса де Мезьера, рост преступлений, совершаемых выходцами из Грузии, вызывает тревогу, этот показатель выше, чем у представителей многих других стран, сообщают «Известия».

Ранее Россия рассматривала возможность введения безвизового режима с Грузией на взаимной основе.