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МВД по РТ сообщило о повреждении моста в Алексеевском районе

07:44, 01.04.2018
МВД по РТ сообщило о повреждении моста в Алексеевском районе
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

МВД по РТ сообщило о повреждении моста через реку Актай в Алексеевском районе, сообщает УГИБДД МВД по РТ. Объезд осуществляется через автодорогу Высокий Колок — Базяково — Тукай.

Отмечается, что на месте происшествия установлены дорожные знаки, указывающие схему объезда. Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения задействован наряд ДПС.

Ранее на трассе Казань — Зеленодольск грузовой автомобиль «МАН», двигаясь в сторону Казани, в районе села Урняк зацепил поднятым кузовом одну секцию надземного пешеходного перехода.

Происшествия Татарстан
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