МВД по РТ сообщило о повреждении моста в Алексеевском районе

МВД по РТ сообщило о повреждении моста через реку Актай в Алексеевском районе, сообщает УГИБДД МВД по РТ. Объезд осуществляется через автодорогу Высокий Колок — Базяково — Тукай.

Отмечается, что на месте происшествия установлены дорожные знаки, указывающие схему объезда. Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения задействован наряд ДПС.

Ранее на трассе Казань — Зеленодольск грузовой автомобиль «МАН», двигаясь в сторону Казани, в районе села Урняк зацепил поднятым кузовом одну секцию надземного пешеходного перехода.