Британский МИД рассматривает запрос посольства РФ на консульский доступ к Юлии Скрипаль

Британское министерство иностранных дел рассматривает запросы от посольства России в Великобритании о предоставлении консульского доступа к пострадавшей россиянке Юлии Скрипаль.

«Мы рассматриваем запросы о предоставлении консульского доступа в соответствии с нашими международными обязательствами и внутренним законодательством, в том числе с учетом прав и пожеланий Юлии Скрипаль», — цитирует ТАСС сообщение МИД.

Напомним, в четверг, 29 марта, стало известно, что дочь осужденного в России за госизмену экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия Скипаль пришла в сознание и может говорить.