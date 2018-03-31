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Британский МИД рассматривает запрос посольства РФ на консульский доступ к Юлии Скрипаль

13:27, 31.03.2018

Британское министерство иностранных дел рассматривает запросы от посольства России в Великобритании о предоставлении консульского доступа к пострадавшей россиянке Юлии Скрипаль.

«Мы рассматриваем запросы о предоставлении консульского доступа в соответствии с нашими международными обязательствами и внутренним законодательством, в том числе с учетом прав и пожеланий Юлии Скрипаль», — цитирует ТАСС сообщение МИД.

Напомним, в четверг, 29 марта, стало известно, что дочь осужденного в России за госизмену экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия Скипаль пришла в сознание и может говорить.

Справка

5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме.

Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.

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