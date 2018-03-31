Ижевский «Эфрил» поставит «Башнефти» реагент за 180 миллионов рублей
Ижевское научно-производственное предприятие «Эфрил» поставит ООО «Башнефть-добыча» 5 тысяч тонн реагента. Сумма сделки составляет 180 млн рублей.
Для обеспечения контракта химзавод привлек поручительство Гарантийного фонда Удмуртии, что позволило компании получить кредит на 19 млн рублей, передает ТАСС.
Химический завод ООО НПП «Эфрил», расположенный в Удмуртии, производит реагенты для нескольких отраслей промышленности: нефтяной, дорожной, сельского хозяйства, теплоэнергетики и металлургии. Сотрудничает с ПАО НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть». Объем реализуемой продукции составляет более 20 тыс. тонн в год.ПромышленностьНефтьНефтехимия БашкортостанУдмуртия
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