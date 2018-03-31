СМИ: за прах Сергея Мавроди предложили 3 биткоина

Сеть ICCENTER готова выкупить прах основателя МММ Сергея Мавроди за три биткоина. Соответствующее предложение отравлено его родственникам.

«Мы узнали из новостей, что вы решили не забирать тело из морга. Если оно вам не нужно, то мы готовы его взять. Кремация также за наш счет», — цитируют обращение гендиректора компании «Известия».

В компании пояснили, что они планируют разделить прах Мавроди на тысячу частей, упаковать его в праздничные коробки и раздать лучшим клиентам.

Напомним, 26 марта стало известно о смерти Мавроди в московской городской больнице.