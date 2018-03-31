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В Зеленодольске пожарных заставили бегать по этажам в полной экипировке

07:57, 31.03.2018 1
В Зеленодольске пожарных заставили бегать по этажам в полной экипировке
Фото: mchs.tatarstan.ru

Сегодня в Зеленодольске среди пожарных впервые провели соревнования по вертикальному подъему на 18 этаж жилого дома в полной экипировке. На пожарных надели боевку, каску, краги и пожарные сапоги. А еще за спиной был специальный аппарат на сжатом воздухе, да и маску нельзя было снимать до самого финиша.

В забеге также приняли участие представители руководства противопожарной службы. Сначала побежал заместитель начальника 8 отряда Марат Гумиров. Вслед за ним — казанские коллеги из службы пожаротушения ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, трагедия в Кемерово стала причиной массовых проверок развлекательных мест по всей России, в том числе и в Татарстане. Кроме того, специалисты проводят учебные тревоги во всех торговых центрах и объектах массового скопления людей.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 марта
    Судя по заголовку, над пожарными поиздевались?
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