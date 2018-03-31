В России отзывают почти 450 автомобилей Infiniti из-за проблем с электрикой

Дилер ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» отзывает в России 447 автомобилей бренда Infiniti модели Q30/QX30, выпущенных по 19 июля 2017 года, сообщает Росстандарт.



Причиной отзыва является конструктивная особенность рулевой колонки, не имеющей иного соединения с «массой», кроме спирального кабеля. В случае повреждения спирального кабеля включается визуальный сигнализатор неисправностии может произойти срабатывание подушек безопасности.

Производитель обещает, что будет произведен ремонт колонки всех потенциально неисправных автомобилей.



Ранее стало известно, что официальный дилер BMW в России «БМВ Русланд Трейдинг» 29 марта отзовет 1 202 автомобилей BMW X3, проданных c 2017 по 2018 год.