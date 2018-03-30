Казанский «Синтез» обыграл «Штурм-2002» со счетом 11:9

Казанский «Синтез» обыграл команду из Московской области «Штурм-2002» со счетом 11:9 в 12-м туре чемпионата России по водному поло.

В первом периоде счет был 3:2, во втором — 4:1, в третьем — 2:3, в четвертом — 2:3.

В итоговой таблице сейчас «Синтез» на третьем месте. Его соперник — на четвертом.

Ранее «Синтез» дважды сыграл вничью с волгоградским «Спартаком». Матч в рамках чемпионата России по водному поло закончился со счетом 8:8. В предыдущем матче «Синтеза» со «Спартаком» счет — 5:5.