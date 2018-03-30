Минобороны России готово принять на службу в армию ограниченно годных призывников

Министерство обороны России в рамках весеннего призыва разрешило россиянам, признанным ограниченно годными к военной службе (категория «В»), проходить медицинское переосвидетельствование.

По результатам переосвидетельствования уже будет ясно, может ли молодой человек поступить на службу в армию. Отмечается, что делается это только по желанию и только в случае, если возраст призывника не превышает 27 лет.

В министерстве предполагают, что воспользуются такой возможностью около трех тысяч мужчин. Всего в ходе весенней призывной кампании 2018 года в армию отправят 128 тысяч ребят, сообщает MKRU.

Ранее Госдума РФ приняла закон об обязательном психологическом отборе призывников.