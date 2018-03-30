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Российские ученые получат 340 миллионов рублей на проект по возвращению зрения

19:01, 30.03.2018
Российские ученые получат 340 миллионов рублей на проект по возвращению зрения
Фото: pixabay.com

Российские ученые разработали технологию, направленную на возвращение зрения полностью слепым людям. Проект получит поддержку из различных источников в объеме 340 млн рублей.

Проект «Взор» с общей суммой 340 млн рублей одобрила Межведомственная группа по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при президиуме совета по модернизации экономики и инновационному развитию. При этом 232 млн рублей предоставит фонд НТИ и 108 млн рублей составит внебюджетное софинансирование.

«Принципиальная новизна решения заключается в том, что протезом будут служить собственные нервные клетки сетчатки глаза пациента. Эти клетки наделят способностью синтезировать светочувствительный белок. Доставлять белок до человеческого глаза будет усеченный вирус, лишенный возможности размножаться», — цитирует «РИА Новости» руководителя проекта, нейрофизиолога Павла Балабана.

Проект «Взор» («Восстановление зрения оптогенетическими решениями») рассчитан на 4 года. Над проектом работает консорциум российских ученых из МГУ, Института биоорганической химии (ИБХ) РАН и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН.

Ранее российские физики совместно с зарубежными коллегами создали новый материал, который похож на «кожу хамелеона».

ОбществоМедицина
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